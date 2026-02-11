COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: COVER gewährt Anlegern Blick in die Bücher
COVER stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte COVER noch 26,65 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,47 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte COVER einen Umsatz von 11,76 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 92,82 JPY, gegenüber 88,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 51,93 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,40 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
