Ausblick: COVER gewährt Anlegern Blick in die Bücher

COVER stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte COVER noch 26,65 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,47 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte COVER einen Umsatz von 11,76 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 92,82 JPY, gegenüber 88,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 51,93 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,40 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at