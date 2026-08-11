Ausblick: COVER legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

COVER öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 8,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,94 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 96,85 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 45,95 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 53,47 Milliarden JPY, gegenüber 49,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at