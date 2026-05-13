Ausblick: COVER stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COVER äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,90 JPY aus. Im letzten Jahr hatte COVER einen Gewinn von 27,84 JPY je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,54 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei COVER für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,58 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 87,68 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 88,70 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 51,23 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,40 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at