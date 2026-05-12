Ausblick: CPALL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CPALL wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,899 THB aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,31 Prozent erhöht. Damals waren 0,830 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

CPALL soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,19 Milliarden THB abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,80 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 THB, während im vorherigen Jahr noch 3,10 THB erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.038,15 Milliarden THB umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 990,66 Milliarden THB waren.

Redaktion finanzen.at