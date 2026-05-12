Ausblick: CPALL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CPALL wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,899 THB. Das entspräche einem Zuwachs von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 THB erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 245,80 Milliarden THB. Dementsprechend gehen die Experten bei CPALL für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 256,19 Milliarden THB aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 THB aus, während im Vorjahreszeitraum 3,10 THB vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.038,15 Milliarden THB in den Büchern stehen werden, gegenüber 990,66 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at