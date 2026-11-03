CPI Card Group Aktie
WKN DE: A2JAHL / ISIN: US12634H2004
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CPI Card Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CPI Card Group öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 149,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 138,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 604,4 Millionen USD im Vergleich zu 543,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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