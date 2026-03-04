Ausblick: CPI Card Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CPI Card Group öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,650 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,04 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 145,2 Millionen USD gegenüber 125,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 535,7 Millionen USD, gegenüber 480,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

