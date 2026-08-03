Ausblick: CPS Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CPS Technologies präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,2 Millionen USD – ein Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CPS Technologies 8,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 35,0 Millionen USD, gegenüber 32,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at