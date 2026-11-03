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WKN DE: A0MNG8 / ISIN: US12619F1049

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CPS Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CPS Technologies äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,5 Millionen USD – ein Minus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CPS Technologies 8,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 32,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 32,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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