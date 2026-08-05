CRA International Aktie
WKN: A0EQWX / ISIN: US12618T1051
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CRA International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CRA International wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,15 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CRA International ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CRA International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,9 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,60 USD, gegenüber 8,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 801,2 Millionen USD im Vergleich zu 751,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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