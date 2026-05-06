CRA International Aktie

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WKN: A0EQWX / ISIN: US12618T1051

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: CRA International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CRA International lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,62 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,8 Millionen USD gegenüber 181,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 794,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 751,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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