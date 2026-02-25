CRA International Aktie
Ausblick: CRA International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CRA International präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD gegenüber 2,18 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,00 Prozent auf 190,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,24 USD im Vergleich zu 6,74 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 745,2 Millionen USD, gegenüber 687,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
