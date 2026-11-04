CRA International Aktie
WKN: A0EQWX / ISIN: US12618T1051
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: CRA International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CRA International präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CRA International ein EPS von 1,73 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,07 Prozent auf 199,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CRA International noch 185,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,47 USD im Vergleich zu 8,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 814,3 Millionen USD, gegenüber 751,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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