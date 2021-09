Ausblick: Cracker Barrel Old Country Store legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cracker Barrel Old Country Store veröffentlicht am 21.09.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 794,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 60,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 495,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,21 USD im Vergleich zu 2,04 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,52 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at