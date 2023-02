Ausblick: Cracker Barrel Old Country Store zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cracker Barrel Old Country Store präsentiert am 28.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,40 Prozent auf 917,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cracker Barrel Old Country Store noch 862,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD im Vergleich zu 6,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

