Craftsman Automation Aktie
WKN DE: A3CR8U / ISIN: INE00LO01017
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Craftsman Automation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Craftsman Automation wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 44,33 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 29,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,78 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 228,36 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 160,96 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 94,55 Milliarden INR, gegenüber 80,04 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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