Ausblick: Craftsman Automation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Craftsman Automation wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 58,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 38,09 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,12 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 30,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,02 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 258,82 INR, gegenüber 160,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 100,12 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,04 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at