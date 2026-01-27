Ausblick: Craftsman Automation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Craftsman Automation lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Craftsman Automation die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 37,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 597,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Craftsman Automation 5,42 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,57 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 30,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 155,31 INR, wohingegen im Vorjahr noch 83,68 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,21 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 56,45 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at