Ausblick: Crane gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crane gibt am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crane noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 672,7 Millionen USD – ein Plus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crane 557,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,26 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,87 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at