Ausblick: Crane öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crane lädt am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crane ein EPS von 1,38 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 571,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,93 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

