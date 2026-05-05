Crane Holdings Aktie

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WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crane präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,571 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crane noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,63 Prozent auf 378,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 330,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,27 USD, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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