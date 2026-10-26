Crane Holdings Aktie

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WKN DE: A3D5X7 / ISIN: US2244081046

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crane lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crane die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Crane in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 737,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 589,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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