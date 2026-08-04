Crane Holdings Aktie
WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Crane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Crane wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,04 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 141,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 475,6 Millionen USD gegenüber 404,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,66 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crane Holdings Co Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Crane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)