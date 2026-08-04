Ausblick: Crane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Crane wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,04 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 141,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 475,6 Millionen USD gegenüber 404,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at