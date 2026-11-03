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Crane Holdings Aktie

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WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Crane zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Crane präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Crane im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,870 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 495,0 Millionen USD – ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crane 445,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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