Ausblick: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crane wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,91 Prozent auf 450,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 399,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,63 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,49 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
