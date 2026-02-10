Crane Holdings Aktie

Crane Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crane wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,91 Prozent auf 450,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 399,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,63 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,49 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

