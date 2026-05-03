Crawford & C a Aktie

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WKN: 938270 / ISIN: US2246332066

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Crawford C A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crawford C A äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,207 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Crawford C A 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,91 Prozent auf 308,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 324,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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