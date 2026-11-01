Crawford & C a Aktie
WKN: 938270 / ISIN: US2246332066
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Crawford C A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Crawford C A wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Crawford C A noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 325,6 Millionen USD gegenüber 333,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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