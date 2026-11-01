Crawford & C a Aktie

Crawford & C a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938270 / ISIN: US2246332066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Crawford C A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crawford C A wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Crawford C A noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 325,6 Millionen USD gegenüber 333,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crawford & CoShs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Crawford & CoShs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Crawford & CoShs -A- 10,70 -1,83% Crawford & CoShs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:27 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen