Ausblick: Crawford C A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crawford C A lädt am 08.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,187 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crawford C A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Crawford C A nach den Prognosen von 3 Analysten 288,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 267,5 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,747 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,720 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at