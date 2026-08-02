Ausblick: Crawford C A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Crawford C A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,260 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Crawford C A 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 326,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 335,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,917 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at