Crawford & C b Aktie

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WKN: 884741 / ISIN: US2246331076

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Crawford C B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Crawford C B wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 308,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 324,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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