Ausblick: Crawford C B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crawford C B präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,307 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crawford C B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 325,6 Millionen USD gegenüber 333,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net