Crawford & C b Aktie
WKN: 884741 / ISIN: US2246331076
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Crawford C B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Crawford C B gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass Crawford C B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 326,5 Millionen USD gegenüber 335,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,65 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,917 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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