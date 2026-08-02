Ausblick: Crawford C B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crawford C B gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass Crawford C B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 326,5 Millionen USD gegenüber 335,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,65 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,917 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at