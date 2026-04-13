Creative Realities Aktie
WKN DE: A3D9NP / ISIN: US22530J3095
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Creative Realities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Creative Realities wird am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Creative Realities für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Creative Realities im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 105,54 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,680 USD, gegenüber -0,340 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 55,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 50,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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