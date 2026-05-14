Ausblick: Creative Realities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Creative Realities stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,465 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Creative Realities nach den Prognosen von 2 Analysten 16,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 69,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,375 USD im Vergleich zu -0,810 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 100,9 Millionen USD, gegenüber 57,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at