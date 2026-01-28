Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Credit Acceptance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Credit Acceptance wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,26 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Credit Acceptance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 584,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 565,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,83 USD, gegenüber 19,88 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,32 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Credit Acceptance Corp. 356,00 -0,56% Credit Acceptance Corp.

