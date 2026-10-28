Credit Acceptance Aktie

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WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Credit Acceptance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Credit Acceptance wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,86 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,37 Prozent erhöht. Damals waren 9,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Credit Acceptance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 596,4 Millionen USD im Vergleich zu 582,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 48,72 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 36,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,37 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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