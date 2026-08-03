Ausblick: Credit Acceptance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Credit Acceptance lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 12,20 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 64,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,42 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 588,1 Millionen USD – ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Credit Acceptance 583,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 48,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,38 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,36 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at