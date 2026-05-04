Ausblick: Credit Acceptance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Credit Acceptance wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Credit Acceptance 8,66 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,69 Prozent auf 580,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Credit Acceptance noch 571,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 46,16 USD je Aktie, gegenüber 36,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at