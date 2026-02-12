Credit Saison Aktie
WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Credit Saison gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Credit Saison wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Credit Saison im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,78 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 185,48 JPY je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,23 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,43 Milliarden JPY aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 411,28 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 423,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 486,51 Milliarden JPY, gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Saison Co. Ltd.
|
12.02.26
|Ausblick: Credit Saison gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Credit Saison vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Credit Saison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Credit Saison stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Credit Saison Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Credit Saison Co. Ltd.
|4 449,00
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.