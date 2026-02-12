Ausblick: Credit Saison gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Credit Saison wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Credit Saison im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,78 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 185,48 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,23 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,43 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 411,28 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 423,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 486,51 Milliarden JPY, gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

