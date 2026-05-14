Credit Saison Aktie

Credit Saison für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Credit Saison präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Credit Saison präsentiert in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 78,99 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 58,11 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Credit Saison soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 423,30 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 423,02 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 482,37 Milliarden JPY, gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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