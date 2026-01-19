CreditAccess Grameen Aktie

CreditAccess Grameen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWJP / ISIN: INE741K01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 07:01:06

Ausblick: CreditAccess Grameen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CreditAccess Grameen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,37 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CreditAccess Grameen noch -6,240 INR je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,14 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 49,44 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,32 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 41,57 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 57,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CreditAccess Grameen Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu CreditAccess Grameen Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CreditAccess Grameen Ltd Registered Shs 144A Reg S 1 301,10 1,25% CreditAccess Grameen Ltd Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen