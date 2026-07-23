Ausblick: CreditAccess Grameen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CreditAccess Grameen wird am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 23,85 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 532,63 Prozent erhöht. Damals waren 3,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,72 Milliarden INR gegenüber 14,55 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 96,31 INR, gegenüber 48,63 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 49,33 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 60,14 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at