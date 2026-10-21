CreditAccess Grameen Aktie

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: CreditAccess Grameen zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CreditAccess Grameen wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 28,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 257,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CreditAccess Grameen 7,87 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll CreditAccess Grameen 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,54 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CreditAccess Grameen 14,93 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 112,83 INR je Aktie, gegenüber 48,63 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 50,89 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 60,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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