WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Credo Technology Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Credo Technology Group wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,912 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Credo Technology Group in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 200,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 406,2 Millionen USD im Vergleich zu 135,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 436,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs 112,27 -1,93%

