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WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

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31.08.2026 07:01:06

Ausblick: Credo Technology Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Credo Technology Group stellt am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,17 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 244,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 112,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 223,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Credo Technology Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 473,3 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,19 USD je Aktie, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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