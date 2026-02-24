Ausblick: Crescent Capital BDC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crescent Capital BDC lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crescent Capital BDC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,435 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Crescent Capital BDC für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 40,1 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,99 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 166,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 194,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at