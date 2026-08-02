Ausblick: Crescent Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crescent Energy lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,595 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crescent Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 40,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 898,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4,76 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at