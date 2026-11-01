Crescent Energy Aktie
WKN DE: A3DM25 / ISIN: US44952J1043
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Crescent Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Crescent Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,591 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,24 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 43,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Crescent Energy einen Umsatz von 866,6 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,93 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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