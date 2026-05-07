Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cresco Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cresco Labs wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 148,6 Millionen USD für Cresco Labs, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 237,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,065 USD je Aktie, gegenüber -0,530 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 618,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 916,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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