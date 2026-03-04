Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cresco Labs verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cresco Labs wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cresco Labs noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 160,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 246,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,149 USD, gegenüber -0,300 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 655,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 992,3 Millionen CAD generiert wurden.
